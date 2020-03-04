صندوق النقد الدولي يعد بمساعدة الدول لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم بياناً قال فيه إن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عقدت مؤتمرا هاتفيا مرئيا برئاسة السيد ليسيتيا غانياغو، محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وصرحت اللجنة بالبيان التالي:

"تتخذ بلدان الصندوق الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا موقفا موحدا إزاء التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ونعرب عن تعاطفنا مع كل المتأثرين بهذا الوباء. وقد أحدثت هذه الأزمة تأثيرا اقتصاديا وماليا ملموسا حول العالم، مما خلق أجواء من عدم اليقين وأضر بالتوقعات على المدى القريب. ونحن عازمون على تقديم الدعم الضروري للتخفيف من حدة هذه الآثار، وخاصة على الشعوب والبلدان الأشد تعرضا للمخاطر. وقد دعونا الصندوق لاستخدام كل ما لديه من أدوات تمويلية متاحة لمساعدة البلدان الأعضاء المحتاجة. ونحن واثقون من أننا بالعمل معا سوف نتغلب على هذا التحدي الذي يواجهنا ونستعيد حالة النمو والرخاء للجميع".