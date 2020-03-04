المزروعي: على «أوبك +» عدم المغالاة بخفض الإنتاج

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أنه يتعين على الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها عدم المغالاة في تطبيق خفض إنتاج النفط عند اجتماعهم هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا.

وأدلى معاليه بحديث صحفي، أمس، من فيينا المتواجد فيها حالياً لحضور اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لاتفاق «أوبك +»، المقرر بدء انعقادها اليوم لمناقشة تأثير فيروس «كورونا» على العرض والطلب في سوق النفط العالمية، ثم يعقبها الاجتماع الوزاري غداً.

وقال معاليه: «تحتاج سوق النفط إلى الحكمة».

وأضاف بقوله: «سنتخذ التدابير السليمة حيال سوق النفط». وكان الخبراء باللجنة الفنية المشتركة قد أوصوا بتطبيق خفض إضافي في إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء بالاتفاق، تتراوح قيمته بين 600 ألف و1 مليون برميل يومياً.