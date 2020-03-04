خلافات «السبع الكبرى» بشأن كورونا تضغط على وول ستريت

المصدر: نيويورك - رويترز

تسبب عدم اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على تحديد إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا»، في الضغط على الأسواق الأمريكية التي هبطت مؤشراتها الثلاثة الرئيسية، حيث تراجع مؤشر داوجونز 133 نقطة بنسبة 0.50%. وتراجع ستاندرد آند بورز 3 نقاط بنسبة 0.19%، ونزل ناسداك 19 نقطة بنسبة 0.2%.

في المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% عقب قفزة بنسبة 5% لمؤشرات وول ستريت أول من أمس. وارتفعت جميع القطاعات الفرعية، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه، والخدمات المالية، والتأمين، والتي تضررت في السابق، المكاسب.

ومن بين الأسهم التي سجلت تحركات فردية، قفز سهم هالو فريش الألمانية لتوصيل الوجبات 5.4% بعد أن توقعت الشركة نمو الإيرادات والأرباح الأساسية في 2020.

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض نتيجة مخاوف من نتائج غير مشجعة لمجموعة السبع الكبرى، وتراجع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.22% ليغلق عند 21082.73 نقطة بعد أن قال مصدر في مجموعة السبع لرويترز إن المجموعة تضع مسودة بيان، لكنه لا يحوي حالياً أي ذكر لإنفاق مالي جديد أو خفض منسق لأسعار الفائدة.

وتقدم 16 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 209.