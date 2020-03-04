النفط يواصل مكاسبه وسط توقعات بجهود لمكافحة كورونا

المصدر: (لندن - رويترز)

واصل النفط مكاسبه أمس بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيزاً مالياً لتعويض أثر تفشي فيروس «كورونا»، وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع. وزاد خام برنت 1.10 دولار للبرميل أو 2.12% إلى 53.02 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، ما يعادل 2.40% إلى 47.87 دولاراً للبرميل.

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20% من ذروة 2020 في يناير. ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام في ظل انتشار الفيروس، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» خفضاً أكبرللإنتاج ربما بواقع مليون برميل يومياً.