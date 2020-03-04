«الوطني للاستثمار»: 102.1 مليار دولار إجمالي إصدارات دول الخليج من السندات والصكوك

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ذكرت شركة «الوطني للاستثمار»، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، أن إجمالي إصدارات دول الخليج من السندات والصكوك وصل إلى 102.1 مليار دولار في 2019، واستحوذت الإمارات وحدها على ربعها أو ما نسبته 26.6%.

وأضافت الشركة في تقرير أن إصدارات الإمارات توزعت بواقع 2.7 مليار دولار في الربع الأول و3.8 مليارات في الربع الثاني و14.8 ملياراً في الربع الثالث و5.3 مليارات في الربع الرابع.

وأوضح التقرير أن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات وصلت إلى 11 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، واستحوذت الإمارات وحدها على نصفها، وذلك في مقابل إصدارات بـ 30 مليار دولار في الربع الثالث من العام نفسه منها 14.8 مليار دولار للإمارات.

وعزا التقرير تواضع مستوى إصدار أدوات الدين في دول الخليج خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى أن معظم عمليات إعادة التمويل قد تم الانتهاء منها بالفعل خلال العام.

وأشار إلى أن العوائد تباينت على السندات السيادية متوسطة الأجل لدول الخليج مقارنة بالسندات العالمية في الربع الأخير 2019.