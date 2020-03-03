الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يخفض معدلات الفائدة بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم "الثلاثاء" عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقررت لجنة وضع السياسيات في البنك بالإجماع خفض معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية الى ما بين 1,0-1,25 نقطة.

يعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يوما من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، تزايد المخاوف من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، بعد توقف سلاسل الامداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.

وقالت لجنة السوق المفتوح الفدرالية في بيان انه رغم أن اساسيات الاقتصاد "لا تزال قوية" الا أن "فيروس كورونا يمثل مخاطر تنكشف باستمرار على النشاط الاقتصادي".

وأضافت ان البنك المركزي "يراقب من كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته ويتصرف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد".