ارتفاع مبيعات معقم اليدين 255 % في بريطانيا

المصدر: أ ف ب

ازدادت مبيعات معقم اليدين في بريطانيا ثلاث مرات إذ يسعى الزبائن إلى حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء.

وقالت شركة "كنتر" لأبحاث البيع بالتجزئة في بيان إن منتجات معقم اليدين ارتفعت مبيعاتها بنسبة 255 % في الأسابيع الأربعة حتى 23 شباط/فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن مبيعات الصابون السائل ازدادت بنسبة 7 % كما قفزت منتجات التنظيف المنزلية 10 % خلال الفترة نفسها.

وقال المسؤول في الشركة فريزر ماكفيت "نظرا إلى تركيز وسائل الإعلام على انتشار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في شباط/فبراير، ليس من المستغرب أن نرى المتسوقين يحاولون حماية أنفسهم من المرض".

وسجّلت بريطانيا 39 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وقد حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون الثلاثاء من أن العدد "من المرجح" أن يرتفع.

وتوفي أكثر من 3100 شخص وأصيب أكثر من 90 ألفا على الصعيد العالمي.