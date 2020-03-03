إغلاق مقر «Nike»» ومصانع تزود سامسونغ وآبل بعد إصابة موظفين بكورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أغلقت شركة "نايك" مقرها الرئيسي في أوروبا أ كما أغلقت مصانع كورية جنوبية تزود سامسونغ وآبل بمستلزمات إلكترونية أبوابها بعد إصابة بعض الموظفين بفيروس كورونا.

وأغلقت المصانع مؤقتًا بسبب تفشي فيروس كورونا بين ستة عمال وفقاً لموقع "الديلي ميل".

وقالت شركتا سامسونغ للإلكترونيات وشركة إل جي إنوتيك أنهما أغلقتا مصانعهما في كوريا الجنوبية بعد أن ثبتت إصابة خمسة موظفين بفيروس كورونا.

وأعلنت نايك أيضًا أنها ستغلق مقرها الأوروبي مؤقتًا بالقرب من أمستردام بعد أن ثبتت إصابة أحد الموظفين بالفيروس.

وعلق سامسونغ للإلكترونيات عملياتها في مصنعها للهواتف الذكية المحلي في جومي بالقرب من دايجو في كوريا الجنوبية يوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع ، بعد أن تأكدت إصابة موظف ثالث بالفيروس.

و أكدت الشركة أمس اكتشاف حالة رابعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين القوى العاملة لديها.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول بشركة إل جي إنوتيك، التي تزود وحدات الكاميرا لأجهزة آيفون، إنها أغلقت مصنعها في جومي أمس بعد التأكد من إصابة أحد عمالها بالفيروس.

ويعمل لدى شركة نايك حوالي 2000 عامل من 80 دولة في مكتبها الرئيسي القاري في هيلفرسوم، على بعد حوالي 18 ميل جنوب شرق العاصمة الهولندية.

وأكدت الخدمات الصحية الهولندية ثماني حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 في هولندا منذ الإبلاغ عن أول حالة يوم الخميس.

وقالت شركة نايك في بيان لها: "نحن على دراية بإصابة موظف بالفيروس التاجي "كوفيد 19".

وأضافت : "سيتم إغلاق جميع مباني ومنشآت المقر الأوروبي حتى يوم الأربعاء" للسماح بالتنظيف العميق للمقر."

كما تم إغلاق مصنع شركة سامسونغ للأجهزة المحمولة بسبب أعمال التطهير، وأوضحت سامسونغ أن الموظف ثبتت إصابته بالفيروس يوم السبت، مضيفة أنها ستنفذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع انتشار الفيروس.