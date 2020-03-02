«إن إم سي هيلث» تعين «مويليس أند كو» لهيكلة ديونها

المصدر: (دبي - سيد صالح)

عينت مجموعة «إن إم سي هيلث»، أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بنك «مويليس أند كو» الأمريكي لتزويدها الخدمات الاستشارية في ما يتعلق بإعادة هيكلة ديونها، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت «رويترز» بأن بنوك «أبوظبي الأول»، و«ستاندرد تشارترد»، و«إتش إس بي سي» من ضمن البنوك الدائنة لمجموعة «إن إم سي هيلث».

وأوضحت الوكالة أنه لم يتسنَّ حتى الآن تحديد قيمة الديون المستحقة على المجموعة.

وكانت «إن إم سي هيلث» قد حصلت خلال السنة المنتهية بتاريخ الــ31 من ديسمبر 2018 على قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار لتسوية قرض مشترك آخر، وأيضاً لأغراض الاستحواذ، وذلك وفقاً لما ذكرته المجموعة في إفصاحاتها لبورصة لندن، باعتبار أسهمها مدرجة على مؤشر «فوتسي 100»، أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية.

ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم أيٍ من «إن إم سي هيلث»، «مويليس أند كو»، أبوظبي الأول»، «ستاندرد تشارترد»، أو «إتش إس بي سي» على الخبر.

وانتشرت أنباء أول من أمس مفادها أن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» ومجموعة «جروبو أوسبيداليرو سان دونانو سبا» الإيطالية لتشغيل المستشفيات تبحثان الاستثمار في «إن إم سي هيلث».