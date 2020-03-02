«أسمنت الخليج» تنسحب من بورصة الكويت

المصدر: (أبوظبي – البيان)

قالت شركة «أسمنت الخليج»، المدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تعتزم الانسحاب من بورصة الكويت، حيث من المقرر عرض المقترح بالتمرير على مجلس إدارة الشركة.

وأرجعت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، السبب وراء الانسحاب، إلى زيادة رسوم الاشتراك السنوي في البورصة الكويتية، مشيرة إلى أنه، بعد عرض الموضوع على المجلس، سيتم الإفصاح عن القرار المتخذ في 5 مارس الجاري.

وأغلق السهم في سوق أبوظبي، أمس، مستقراً عند 0.5 درهم، بعد التداول على 30 ألف سهم، بقيمة 14.75 ألف درهم، من خلال صفقتين. وقلصت الشركة خسائرها خلال العام الماضي، إلى 26.79 مليون درهم، بانخفاض قدره 19 %، مقارنة بخسائر 32.99 مليون درهم في 2018.