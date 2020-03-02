ارتفاع الدرهم أمام اليورو والإسترليني والين في فبراير

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير لأسعار الصرف أصدره المصرف المركزي أمس أداء جيداً للدرهم أمام غالبية عملات العالم الرئيسية في فبراير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو منذ أول فبراير إلى نهايته حيث بلغ سعر اليورو مقابل الدرهم في أول الشهر 4.0625 دراهم بينما بلغ في نهايته 4.0343 دراهم، كما تراجع سعر صرف الفرنك السويسري أمام الدرهم ليصل إلى 3.7911 دراهم في نهاية فبراير مقابل 3.8088 دراهم في بداية الشهر.

كما صعد الدرهم أمام سعر صرف الجنيه الإسترليني حيث بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في أول الشهر 4.796 دراهم مقابل 4.7198 دراهم في آخر الشهر، وبلغ سعر صرف الين الياباني أمام الدرهم 0.3383 أول الشهر مقابل 0.03382 آخر شهر فبراير، وأمام الروبل الروسي 0.0576 أول الشهر مقابل 0.0546 آخر الشهر، كما ارتفع سعر صرف الدرهم أمام الروبية الهندية آخر فبراير 0.05071 مقابل 0.05147 أول الشهر.

من ناحية أخرى، تراجع الدرهم أمام اليوان الصيني والجنيه المصري.