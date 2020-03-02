«سامسونغ» و«إل.جي إنوتك» تغلقان مصنعين

المصدر: (سيئول - رويترز)

قالت «سامسونغ إلكترونكس» و«إل.جي إنوتك»، إن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية قد أُغلقا بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس كورونا.

وذكرت «سامسونغ» أن مصنعها لأجهزة الهاتف المحمول في جومي بالقرب من «دايجو»، حيث تأكدت معظم الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سيغلق حتى مساء أمس لإجراء أعمال التطهير، بينما سيعاد فتح الطابق الذي عمل فيه العامل المريض بعد ظهر الثلاثاء.

وأضافت أنه ثبت إصابة الموظف يوم السبت الماضي، مضيفة أنها ستطبق «جميع الإجراءات الضرورية» لمنع انتشار الفيروس. وخط جومي الذي أُغلق مؤقتاً الشهر الماضي بعد اكتشاف حالة سابقة، ينتج الهاتفين غلاكسي زد فليب وغلاكسي إس 20، لكن بنسبة ضئيلة من إجمالي إنتاج الشركة من الهواتف المحمولة.

وأغلقت «إل.جي إنوتك» التي تورد الكاميرات للهاتف «أبل آيفون» مصنعها في «جومي»، بعد تأكد إصابة عامل، بحسب مسؤول بالشركة. وقال إن المصنع سيغلق حتى اليوم لإجراء عمليات تطهير.