«نوكيا» تدرس بيع أصول أو الاندماج

المصدر: د(لندن- وكالات )

أفادت تقارير صحفية بأن «نوكيا» تدرس عدة خيارات تخص مستقبل الشركة، وتتضمن عملية بيع أصول أو الاندماج مع كيان آخر، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر لـ«بلومبرغ».

وأشارت المصادر إلى أن شركة التكنولوجيا الفنلندية عيّنت مستشارين لدراسة تلك الخيارات، مضيفة أن عملية الاندماج قد تتم بينها وبين «إريكسون» على الرغم من صعوبة تنفيذ تلك الخطوة بسبب الوكالات التنظيمية الأوروبية.

وتأتي تلك التقارير بعد أسابيع قليلة من تحذيرات «نوكيا» بأنها لن تتمكن من إتمام عملية الانتقال إلى منتجات الجيل الخامس الأكثر ربحية حتى عام 2022.