انتشار «كورونا» السريع يهوي بالأسهم العالمية

المصدر: نيويورك-رويترز

هوت الأسهم العالمية بقوة أمس، بضغط من انتشار فيروس "كورونا" عالمياً، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية ليفقد "داو جونز" 500 نقطة بعد تسجيل أول حالة إصابة فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعقب إعلان بيانات اقتصادية.

وكان مؤشر "داو جونز" فقد 2000 نقطة في الجلسات الثلاثة الماضية، مع هروب المستثمرين للأصول الآمنة مثل السندات الحكومية والذهب.وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.8% ما يعادل 500 نقطة مسجلاً 26482.5 نقطة.كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.1% ليصل إلى 3.052 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 2.6% مسجلاً 8745.1 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4% ليسجل مستوى 98.587.وتراجعت الأسهم الأوربية مجدداً وكانت الأسهم المرتبطة بقطاع السفر والنقل هي الأكثر تضرراً، وأصدرت شركات قيادية تحذيرات بشأن الأرباح.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد 3.4% بعدما قال إن تحقيق هدف رئيسي للأرباح سيستغرق وقتاً أطول نظراً لتفاقم الظروف المعاكسة في سوقيه الرئيسيتين الصين وهونج كونج بسبب الفيروس.ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.2%، ليصبح بصدد أسوأ أسبوع له منذ يناير 2016، ونزل مؤشر شركات السفر والترفيه 3.3% ليتكبد خسائر لسادس جلسة على التوالي بفعل تراجع أسهم شركات الطيران والفنادق.وهوى سهم دبليو.بي.بي للإعلانات 13.6% بعدما قالت إنها تستهدف نمواً ذاتياً وهامش ربح مستقرين في 2020. ونزل سهم منافستها بابليكس 3.3%.

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني لليوم الرابع، ونزل المؤشر القياسي 2.13% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 21948.23 نقطة ليغلق أدنى من مستوى الدعم الرئيسي.