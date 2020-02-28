6300 شركة تجارة خارجية صينية متضررة من «كورونا»

المصدر: (بكين - رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية إن تجارة البلاد الخارجية تواجه صعوبات، إذ تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل إمداداتها صعوبات في ظل القيود التجارية ونقص المواد الخام وتأخر المدفوعات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن مسحاً أجرته خلص إلى أن أكثر من 90% من قرابة 7 آلاف شركة نحو (6300 شركة) منخرطة في التجارة الخارجية واجهت تأخيرات في الشحن والمدفوعات بسبب تفشي الفيروس.

وقال لي شينغ شيان، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، إن الكثير من الشركات واجه مخاطر كبيرة من طلبيات الشراء الملغاة، ورفض تسلُّم منتجات ورفض الدفع، داعياً إلى توفير التأمين لهم ضد مخاطر التصدير الائتمانية. وأضاف: «ستقدم الوزارة مزيداً من إجراءات المساعدة في الوقت المناسب».

وقال تشونغ تشانغ شينغ، المسؤول بالوزارة، إن المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في أعقاب فرض قيود على السفر والتنقلات لكبح انتشار الفيروس ستُحلّ قريباً، إذ توجه بكين صناعاتها الكبرى باستئناف الإنتاج.

وأضاف تشونغ، وهو مدير إدارة الاستثمار الأجنبي بالوزارة: «تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل الإمداد والصناعة مؤقت. وضع الصين المهم في سلسة الإمداد والصناعة العالمية لن يتغير بسبب ذلك»