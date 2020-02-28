«أرامكو» تعتزم بيع مزيد من أسهمها

المصدر: الرياض - د ب أ

قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، إن الشركة تعتزم بيع المزيد من أسهمها لتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الرميان قوله في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأمريكية للاستثمار إن السعودية التي حصلت في العام الماضي على حوالي 30 مليار دولار من طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تعتزم بيع حصة إضافية من أسهم أكبر شركة نفط في العالم، مضيفا، أن الطرح المنتظر قد يتم خارج البورصة السعودية.

وذكرت بلومبرغ أن أي طرح لأسهم أرامكو خارج السعودية سيواجه صعوبات كبيرة. وكانت الرياض قد حاولت في العام الماضي تسويق الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بين كبار المستثمرين في العالم، لكنهم لم يقتنعوا بالاستثمار فيها لأنهم وجدوا أن العائد على الاستثمار في شركات النفط الأخرى أفضل، كما شكك المستثمرون في تقييم أرامكو الحالي في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال الرميان «إذا وجدنا أي بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد» في إشارة إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في أي بورصة خارجية.