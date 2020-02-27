3 تريليونات دولار خسائر الأسهم العالمية في 4 أيام

المصدر: نيويورك- وكالات

فقدت الأسهم العالمية في 4 جلسات سابقة، 3 تريليونات دولار من قيمتها مع خفض اقتصاديين توقعات النمو وتحذير شركات من تراجع الأرباح بسبب فيروس كورونا.

وحذر الخبير الاقتصادي «محمد العريان» من تأثير «كورونا» على سوق الأسهم الأمريكية بعد موجة الخسائر التي شهدتها الأيام الماضية.

وعوضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، أمس، جزءاً من خسائرها التي حققتها على مدار اليومين الماضيين، وسط مراقبة الأسواق لتطورات «كورونا»، وفي انتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في وقت لاحق للحديث عن الفيروس.

وارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.17 % أو بنحو 317 نقطة إلى 27398 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 1.8 % ليتداول عند 9126 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 1.4 % إلى 3171 نقطة.ومن جانبها، نزلت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي فيما يخشى مستثمرون الأثر المتنامي لفيروس كورونا سريع الانتشار، مما دفع شركات حول العالم للتحذير بشأن النتائج.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.6% مسجلاً 402 نقطة ليسجل أول خسائر لخمسة أيام متتالية منذ يوليو 2019، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.5% ليسجل 6979.8 نقطة. وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6% مسجلاً 5643.9 نقطة، وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2% ليسجل 12790.5 نقطة.

وانخفض مؤشر «فوتسي إم.بي.آي» الإيطالي بنحو 0.5% ليستهل التعاملات عند مستوى 22973.9 نقطة. وخلال الفترة نفسها، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0879 دولار.

ونزل سهم دياجو البريطانية لصناعة المشروبات الروحية واحداً بالمئة بعدما أشارت لتقديرات بأن يقلص الفيروس أرباح 2020 بواقع 200 مليون جنيه استرليني.

وواصلت الأسهم اليابانية خسائرها، أمس، لتغلق على أقل مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر، وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 0.79 في المئة مسجلاً 22426.19 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر 2019، رغم أن المؤشر قلّص معظم الخسائر التي تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق فوق مستوى دعم رئيسي، وهو المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 22169 نقطة.