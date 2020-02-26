أقنعة واقية في "أمازون" و "إي باي" بأسعار خيالية!

المصدر: أ ف ب

ضبطت الشرطة المالية الإيطالية وثائق وبيانات معلوماتية لدى "أمازون" و"إي باي" في إطار تحقيق بشأن عمليات بيع لأقنعة واقية وسوائل مطهرة بأسعار باهظة في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، على ما أفاد الاتحاد الإيطالي للمستهلكين الأربعاء.

وقال رئيس الاتحاد ماسيميليانو دونا في بيان "هذا نبأ سار! من العار الوطني المضاربة على حساب صحة الإيطاليين".

واعتبر أن "المشكلة لا تكمن فقط في سعر المنتجات الخيالي، بل ببيع أقنعة واقية غير مطابقة للمواصفات ومن دون فعالية على أي كان بما يشمل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا".

وفي مواجهة تفشي هذا الفيروس، تهافت الإيطاليون على شراء الأقنعة الواقية والسوائل المطهرة، ما أدى إلى انقطاع هذه المنتجات في كثير من الصيدليات والمتاجر في شمال إيطاليا. ولم يتوان البعض عن استغلال هذا الوضع لتحقيق أرباح غير قانونية.

وصباح الثلاثاء، كان أحد مستخدمي الإنترنت يطرح بيع لتر من السائل المضاد للبكتيريا في مقابل 300 يورو على "إي باي". كما طُرح سائل مطهر مخصص للأطفال في مقابل 240 يورو.