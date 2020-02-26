عقد الذهب بدبي مؤشر استرشادي لصندوق سعودي

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

اعتمد صندوق «البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب» الذي أطلقته شركة البلاد المالية السعودية، مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع، مؤشراً استرشادياً له.

ويعتبر الصندوق الجديد أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالذهب في المنطقة، والوحيد المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة في العالم، والهدف منه تنمية رأس المال عبر تتبع أداء مؤشر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب عن كثب، وبأسلوب إدارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي وتخزينه لدى خزانة مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك عن طريق شراء عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب، لتحقيق أداء مماثل لتحركات الأسعار بشكل يومي.

تعاقد الصندوق مع شركة برينكس جلوبال سيرفسز للقيام بعملية تخزين الذهب الفعلي في خزانة مخصصة مملوكة بالكامل لمركز دبي للسلع، كما قام المركز أيضاً بتعيين الشركة ذاتها لتولي إدارة الخزانة وكافة عملياتها اليومية.

وسيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 95% من صافي قيمة أصوله في عقود الذهب الفورية المعمول بها في بورصة دبي للذهب، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك العيني 5 كغم من الذهب المعتمد من قبل البورصة مضافاً إليها العنصر النقدي.