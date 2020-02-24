حكم نهائي لصالح «أجيليتي» الكويتية من محكمة أمريكية

المصدر: (دبي – البيان)

أصدرت المحكمة العليا في بنسلفانيا الأمريكية حكماً نهائياً لصالح شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية المدرجة في بورصتي دبي والكويت في قضية التشهير التي قامت مجموعة الرابطة برفعها ضد «أجيليتي».

وقالت أجيليتي في بيان لسوق دبي أمس، إن المحكمة ردت الطعن المُقدم من مجموعة الرابطة مؤيدة القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا وحكم المحكمة الابتدائية. يشار إلى أن قضية التشهير ضد «أجيليتي» مرفوعة من شركات رابطة الكويت والخليج للنقل، كي جي إل لوجستيك، وكي جي إل للنقل.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر لصالح «أجيليتي»، حيث قضى الحكم آنذاك أن الرسائل التي وجهتها «أجيليتي» إلى مختلف الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية تتناول مسائل تتعلق بشأن عام وتتضمن محتوى سياسياً محمياً، كما قضت أن الادعاءات بأن علاقة «كي جي إل» بكيانات إيرانية حقيقية في موضوعها.

وجاء منطوق حكم الاستئناف بتأييد المحكمة العليا في بنسلفانيا الخلاصات التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية، وهو ما أيده حكم التمييز الصادر من المحكمة الأعلى.