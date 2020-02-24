الدولار يهبط إلى أدنى مستوى أمام الجنيه المصري منذ 40 شهراً

المصدر: البيان الإلكتروني

هبط الدولار الأمريكي إلى أدتى مستوى له أمام الجنيه المصري منذ نحو 40 شهراً.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك التجارى الدولى نحو 15.49 جنيها للشراء و 15.59 جنيها للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد نحو 15.49 جنيها للشراء و 15.58 جنيه للبيعا.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنكي الأهلى ومصر نحو 15.51 جنيها للشراء و 15.61 جنيها للبيع.

وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 15.49 جنيها للشراء و 15.59 جنيها للبيع، بينما سجل فى بنك البركة الإسلامي نحو 15.52 جنيها للشراء و 15.62 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.54 جنيها للشراء و 15.63 جنيها للبيع.