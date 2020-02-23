3 مليارات دولارات غرامة الغش

المصدر: نيويورك ـ أ ف ب

أكدت السلطات الأمريكية الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق بالتراضي يقضي بفرض غرامة قدرها ثلاثة مليارات دولار على المصرف الكاليفورني «ويلز فارغو» لإنهاء ثلاثة تحقيقات، أحدها جنائي، حول فتحه حسابات وهمية باسم زبائنه من دون علمهم بين 2002 و2016.

وقالت وزارة العدل في بيان إن «ويلز فارغو اعترف بجمع ملايين الدولارات من الرسوم والفوائد والعمولات لم تكن من حقه، واستخدم بطريقة غير مشروعة وبنيّة سيئة معلومات شخصية وحساسة للزبائن».

وقال أحد مساعدي وزير العدل مايكل غرانستون: «عندما تقوم شركات بالغش لتكون قادرة على المنافسة، فهي تسبب مشاكل للزبائن ولمنافسيها».

وتتهم السلطات موظفين في المصرف بفتح ملايين الحسابات باسم زبائن لديهم ومن دون علم هؤلاء، بين 2002 و2016، لتحقيق الأهداف المحددة للمبيعات.

وتسمي السلطات هذه الممارسة التجارية بـ «الغش». وذكرت وزارة العدل في بيان أنها «تشمل استخدام هويات زبائن من دون موافقتهم لفتح حسابات جارية وحسابات توفير من أجل طلب بطاقات ائتمان مصرفية بأسمائهم من دون إبلاغهم، وحسم الرسوم المرتبطة بهذه البطاقات من حساباتهم».

وذهب موظفون إلى حد «تزوير تواقيع زبائن لفتح حسابات وإصدار أرقام مشفرة من أجل تشغيل بطاقات ائتمان مصرفية غير مسموح بها ونقل أموال زبائن من حسابات حقيقية إلى حسابات وهمية». ويسمى الإجراء الأخير داخل المصرف بـ «التمويل المموه».