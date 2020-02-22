«سامسونغ» تعيّن رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

المصدر: (سيئول - رويترز)

قالت سامسونغ إلكترونيكس إنها عينت وزيراً سابقاً للمالية والعضو الخارجي بمجلس إدارتها باك جاي - وان رئيساً لمجلس إدارتها.

ويصبح باك أول عضو بمجلس الإدارة من الخارج يتولى منصب رئيس مجلس شركة التكنولوجيا العملاقة ويخلف لي سانج-هون، الذي استقال بعد أن حُبس بسبب اتهامات بممارسة أنشطة مناهضة للعمل النقابي. وكانت سامسونغ قد قالت إن رئيس مجلس إدارتها لي سانج-هون، الذي أُدين وحُبس بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، استقال من الشركة الكورية الجنوبية.

وتأتي الاستقالة بعد أقل من عامين على تعيين لي الذي أدى إلى فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمرة الأولى في مسعى لتحسين الشفافية والاستقلالية في أكبر مُصنع لرقائق الذاكرة في العالم في أعقاب فضيحة فساد تورط فيها وريث المجموعة جاي واي لي.