الأسواق العالمية تتذبذب بارتفاع ضحايا «كورونا»

المصدر: نيويورك - وكالات

تذبذبت الأسواق العالمية بفعل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا عالمياً. ففي وول ستريت تراجع مؤشر داوجونز 40 نقطة مسجلاً 293.8 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 6 نقاط إلى 3379 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك 27 نقطة مسجلاً 9790 نقطة.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في بدء التداولات. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة توقعاً لمزيد من التدخل من البنك المركزي الصيني. ونزل سهم «إير فرانس-كيه.إل.إم» 3.2%، بعد أن انضمت إلى قائمة متنامية من الشركات المحذرة من تعطيلات بسبب الفيروس.

فيما أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، إذ أدى تراجع سريع للين، الذي اقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر أمام الدولار الليلة قبل الماضية، لصعود أسهم مصنعي السيارات الذين يركزون على التصدير، لكن المخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.3% عند 23479.15، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 % إلى 1674.48. وأنهى نحو ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو الجلسة على ارتفاع، وكانت أسهم قطاعات التعدين ومعدات النقل والورق الأفضل أداءً.