غورغييفا: الطلب العالمي على النفط يبلغ ذروته خلال العقود المقبلة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط حتى يصل إلى ذروته خلال العقود القليلة المقبلة.

ونشر الموقع الشبكي للصندوق أمس تقريراً كتبته غورغييفا بعنوان «إيجاد أرضية صلبة للاقتصاد العالمي»، وذلك بمناسبة اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزي للدول الأعضاء في «مجموعة الــ 20»، والمقرر انعقاده في الرياض خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت غورغييفا في تقريرها أن التوقع بشأن بلوغ الطلب العالمي على النفط ذروته يعني قرب نفاد مخزون النفط العالمين، وهو ما يقتضي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجين وأيضاً الدول الأعضاء في «مجموعة الــ 20» تعزيز جهودها في مجال التنويع الاقتصادي.

وذكرت أن اجتماع الرياض سيركز بالأساس على مناقشة ثلاث قضايا، وهي: التجارة العالمية، المناخ، وتضييق الفجوات في الثروات بين الدول أو بين الفئات السكانية المختلفة داخل الدولة الواحدة.