تراجع أسعار النفط متأثراً بفيروس كورونا

المصدر: (لندن- رويترز)

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 % متجهة صوب 65 دولاراً للبرميل، تأثراً بالمخاوف حيال الطلب على النفط بفعل فيروس كورونا في الصين، وعدم اتخاذ أي تحرك جديد من جانب أوبك وحلفائها لدعم السوق.

وخفضت جهات ترصد السوق، منها وكالة الطاقة الدولية، تقديراتها للطلب على النفط في 2020 بسبب الفيروس، رغم تباطؤ وتيرة ظهور حالات جديدة في البر الرئيسي للصين.

وكان خام برنت متراجعاً 1.34 دولار للبرميل بما يعادل 2.3 % إلى 56.33 دولاراً للبرميل، خلال جلسة أمس، بعد ارتفاعه في الجلسات الخمس السابقة. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02% ليسجل 51.03 دولاراً للبرميل.