بريطانيا تحذر من مبدأ الفرص المتساوية

المصدر: ( بروكسل - أ.ف.ب)

حذر المفاوض التجاري البريطاني من أن حكومته لن تقبل إشرافاً من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد بريطانيا مقابل روابط تجارية أقوى مع الاتحاد.

وقال الدبلوماسي البارز ديفيد فروست للأكاديميين في بروكسل إن بريطانيا تعتزم وضع قوانينها الخاصة بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وعدم اتباع قواعد «الفرص المتساوية» التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «هذه ليست عملية تفاوض بسيطة يمكن أن تتحرك تحت الضغوط، إنها محور المشروع بكامله».

وجاءت كلمة فروست في جامعة بروكسل الحرة في الوقت الذي تحدد فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهام مفوضها التجاري ميشال بارنييه. وتسعى بعض الدول، وخصوصاً فرنسا، للتوصل إلى اتفاق تلتزم من خلاله بريطانيا قانوناً بإشراف الاتحاد الأوروبي مقابل الدخول المميز إلى السوق الأوروبية الهائلة.