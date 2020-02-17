تصدير الغاز والبتروكيماويات السعودي قريباً

المصدر: (الرياض - د ب أ)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنَّ بلاده، المنتج الأول للنفط في العالم، ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريباً.

وقال خلال كلمته أمس في افتتاح «مؤتمر سابك 2020» إنَّ «استغلال النفط والغاز، سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح».

وأضاف أن «المملكة تطمح لاستغلال المواد الهيدروكربونية، الاستغلال الأمثل، التي ستحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأكد أن المغزى الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة، هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة، وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر، تزود المملكة بجميع احتياجاتها من الطاقة بالشكل الأفضل.

وأشار إلى أنه قريباً، سيتم الإفصاح عن أمر سيكون مفخرة لكل من عمل في القطاع، وخاصة في شركة «أرامكو».

وقال إنه سيتم الإعلان عن برنامج وطني، سينفذ وفق خطة طريق خلال الشهرين القادمين، ويتعلق بموضوع اقتصاد الكربون الدائري، الذي ستشارك فيه عدة جهات، منها «أرامكو» و«سابك».