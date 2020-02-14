«إيرباص» تتكبد 1.36 مليار يورو

المصدر: (تولوز -فرنسا - د ب أ)

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية والعسكرية أمس تسجيل خسائر صافية خلال العام الماضي بسبب دفع مليارات الدولارات كغرامات في اتهامات الفساد التي وجهت إليها.

وذكرت الشركة أمس أن صافي خسائرها المجمعة العام الماضي بلغت 1.36 مليار يورو (1.49 مليار دولار)، في حين بلغت إيراداتها خلال العام الماضي نحو 70.5 مليار يورو.

وكانت الشركة قد سجلت في عام 2018 أرباحاً صافية بقيمة 3 مليارات يورو.

ووافقت" إيرباص" الموجود مقرها الرئيسي في مدينة تولوز الفرنسية مؤخراً على دفع غرامات 3.6 مليارات يورو لتسوية تحقيقات فساد ورشوة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد التوصل لاتفاق مع السلطات وكانت تحقيقات الفساد التي استمرت سنوات قد شكلت ضغطاً قوياً على الشركة الأوروبية خلال الفترة الماضية.