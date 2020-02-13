(فيديو) إقامة معرض الطيران في سنغافورة رغماً عن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح واحد من أكبر المعارض الفضائية في العالم في سنغافورة أول امس الثلاثاء بعد أن قررت السلطات المضي قدماً على الرغم من حالة التأهب العالمي بشأن الفيروس الجديد الفتاك من الصين.

وبدأ المعرض، الذي يُعقد كل عامين، بحفل قطع الشريط التقليدي ، لكن القلق بشأن الفيروس كان واضحًا، حيث تم تحذير الزوار بتجنب المصافحة، وقام طاقم طبي بفحص الزوار للتأكد من درجة حرارتهم.

لكن لم يستطع جميع المشاركين الحضور، فالوفد الصيني مثلاً اعتذر عن زيارة المعرض.

ومع ذلك ، شاركت أكثر من 930 شركة في المعرض، لكن غالبيتها من الولايات المتحدة وسنغافورة نفسها، بحسب "روسيا اليوم".