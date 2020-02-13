برنت يقفز 4% ويتجاوز 56 دولاراً للبرميل

المصدر: (لندن ـ وكالات)

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات أمس، بدعم من تراجع المعروض من داخل «أوبك» في الشهر الماضي، ووسط انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفي ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 0.23 مليون برميل يومياً عن التوقعات السابقة، مشيرة إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين سيؤثر على نمو الطلب العالمي على الخام هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أبريل بنحو 4.1% إلى 56.22 دولاراً للبرميل، كما قفزت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم مارس بنسبة 3.5% عند 51.67 دولاراً للبرميل.