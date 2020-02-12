«بيزوس» يبيع أسهماً في «أمازون» بـ4 مليارات دولار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

باع جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» مليوني سهم من أمازون بقيمة 4.1 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير الجاري.

وقالت وكالة«بلومبرج» إن بيزوس أصبح صاحب أكبر عملية بيع لأسهم يقوم بها مسؤول تنفيذي منذ 2012.

وارتفع سهم «أمازون» أمس 0.6% إلى 2145.2 دولاراً ليواصل صعوده عند أعلى مستوى على الإطلاق.وحققت الشركة الأمريكية أرباحاً وإيرادات قوية خلال الربع الأخير مما جعل القيمة السوقية تتجاوز تريليون دولار مجدداً.

وسجل المؤشران الأمريكيان ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق أمس بعد أن قال مستشار صيني في مجال الصحة إن تفشي فيروس كورونا قد يبلغ ذروته هذا الشهر.