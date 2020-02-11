الجنيه المصري يصل لأعلى مستوى مقابل الدولار منذ 3 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع الجنيه المصري أمس الاثنين لأعلى مستوياته مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد سماح مصر للعملة بالانخفاض في إطار خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وجرى تداول الجنيه المصري أمس الاثنين عند مستوى 15.66 للدولاراً مقارنة مع 15.69 يوم الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفي في القاهرة قوله: "يرجع هذا بالأساس إلى التدفقات (المالية) خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.. هذا طبعا بالإضافة إلى استقرار وقوة التحويلات (المالية) من الخارج والسياحة."

وأشارت الوكالة إلى أن الجنيه المصري، لم يكن بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر 2016.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6.71 مليارات دولار في ربع السنة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أحدث فترة تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليارات دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.19 مليارات دولار في نفس الربع من 3.93 مليارات دولار قبل سنة.