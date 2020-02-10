الصين تنفق 4.5 مليارات دولار لمكافحة «كورونا»

المصدر: بكين - د ب أ

قال وزير المالية الصيني ليو كون، إن الصين أنفقت 6ر31 مليار يوان (5ر4 مليار دولار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير المالية الصيني ليو كون القول إنه تم تخصيص 9ر71 مليار يوان لإجراءات مواجهة الوباء، تتضمن ضمان توفير الرعاية الصحية ووضع إجراءات للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف أن السلطات النقدية بالحكومة المركزية سوف تستمر في إقرار سياسات ميسرة للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى أنه يتعين على الإدارات النقدية دعم استئناف إنتاج المصانع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ربما تواجه صعوبات بعد مهرجان الربيع.