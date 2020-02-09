انسحاب شركات عالمية من معرض سنغافورة للطيران بسبب «كورونا»

المصدر: سنغافورة - د ب أ

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المزيد من شركات الطيران الدولية انسحبت من معرض سنغافورة للطيران، حيث يتزايد القلق بشأن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض الذي يستمر أسبوعاً في 11 فبراير ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه.وتضم قائمة الشركات التي قررت الانسحاب من المعرض: بومبارديير، وسي إيه إي، ودي هافيلاند إيركرافت الكندية، وجلفستريم إيروسبيس، وتكسترون أفييشن، وفايكينج إير ليميتد.

وكانت سنغافورة قد رفعت الجمعة مستوى التعامل مع المرض إلى المستوى البرتقالي، وهو نفس المستوى الذي تم استخدامه خلال وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس). وكانت وزارة الدفاع الأمريكية خفضت عدد أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في المعرض، حيث تعتزم إرسال وفد أصغر من المقرر، في ضوء المخاوف إزاء فيروس كورونا.