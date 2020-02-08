السعودية توقع عقدا مع "فيرجن هايبرلوب" لتطوير تكنولوجيا النقل

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت وزارة النقل في المملكة العربية السعودية اليوم عقداً مع شركة "فيرجن هايبرلوب وان "، الشركة المتخصصة مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب. الذي بموجبة ستجري "فيرجن هايبرلوب ون" دراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهايبرلوب وتبادل الزيارات الفنية للمسئولين والمختصين في مجال النقل ويأتي المشروع ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لانظمة النقل الحديثة وكذلك استقطاب التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.

وتأتي هذه الدراسة عقب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مقر الشركة واطلاعه على ما طورته لمقطورة الركاب، خلال زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد هذه الاتفاقية الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الشراكات القائمة في المملكة والتي تشمل مؤسسة مسك الخيرية وهيئة المدن الاقتصادية بالإضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل بالمملكة العربية السعودية: "هذه الخطوة إمتداداً لما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حول أهمية دور قطاع النقل في تشكيل مستقبل الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030. وتطلعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويأتي هذا المشروع ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لانظمة النقل الحديثة ونعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تكنولوجيا التنقل المستقبلي، بهدف تحقيق المزيد من التسهيل لحركة تنقل الركاب والبضائع.

ومن خلال تكنولوجيا هايبرلوب المبتكرة، سوف تتمكن المملكة من تحقيق فوائد لا مثيل لها للشعب والاقتصاد، وستواصل الانطلاق في مسيرتها الريادية نحو تحقيق الرفاهية بالمنطقة."

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة "فيرجن هايبرلوب ون": "سوف تواصل التكنولوجيا دورها الحيوي في تحقيق التقدم والتحوّل لاقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص في فيرجن هايبرلوب ون على مواصلة القيام بدورنا من خلال تقنيتنا المتطورة، للمساهمة بصياغة مستقبل المملكة. وفي هذا الصدد، فإننا ووزارة النقل في المملكة واثقون بأن تكنولوجيا هايبرلوب سوف تشكّل حجر الزاوية في تحقيق التحوّل في طريقة تنقل الركاب والبضائع بالمملكة، والمساهمة في بلورة التطلعات التي تتضمنها رؤية 2030. وبينما تشهد تكنولوجيا هايبرلوب تطوراً، فسوف تحقق فرصاً لا مثيل لها لتنفيذ رؤية "سعودية متصلة"، من خلال تقليص المسافات بين المدن والمناطق عبر توفير مسارات تنقل متعددة."

وأضاف: "تتسم التكنولوجيا التي توفرها فيرجن هايبرلوب ون بالسرعة الفائقة والاستدامة والقدرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب، وهو ما تجلى في أكثر من 400 رحلة تجريبية أجريناها، ما يجعلها الخيار الأكثر جدوى بالنسبة للمستثمرين والحكومات ومجتمع الأعمال من جميع أنحاء العالم. وقد تقدمت 17 ولاية أمريكية بعروضها لإنشاء مراكز اعتماد هايبرلوب بها. وفي جمهورية الهند، قمنا بتوقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى تطوير مشروع هايبرلوب يربط بين مدينتي بون ومومباي." ونجحت هذه التكنولوجيا في استقطاب اهتمام عددٍ من كبار الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك "موانئ دبي العالمية"، ومجموعة أبوظبي "كابيتال جروب"، حيث تتجاوز سرعة مركبة هايبرلوب 1000 كيلومتر/ الساعة، أي أنها قادرة على قطع المسافة بين الرياض وجدة في غضون 46 دقيقة. كذلك تتيح هذه التكنولوجيا التنقل بين الرياض والقدية في مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق، فيما ستستغرق الرحلة بين جدة ونيوم 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبوظبي 48 دقيقة فقط.

وفي إطار تأكيده على قدرات تكنولوجيا هايبرلوب وإمكانية تطبيقها في المملكة، قال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لـ "فيرجن هايبرلوب ون": "تماشياً مع رؤية السعودية 2030، أثق بأننا سنرى أول هايبرلوب تجاري في العالم خلال عقد من الزمن. وتأتي المملكة في طليعة هذه الحقبة الجديدة بقطاع النقل. والذي سينعكس اقتصادياً من خلال توصيل الركاب والبضائع بسرعات غير مسبوقة وبدون أي انبعاثات كربونية مباشرة. وسيكون النظام أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة بعشر مرات مقارنةً مع رحلات الطيران لمسافات قصيرة وأكثر كفاءة بنسبة 50% من القطارات عالية السرعة. وفي الواقع، يمكن تشغيل أنظمة هايبرلوب في المنطقة بالكامل من خلال الألواح الشمسية التي تغطي النفق الخاص بالعربات، وهو ما يجعل هذه التكنولوجيا جذابة بشكل هائل بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تتميز بوفرة الشمس فيها على مدار العام".

وفي معرض حديثه عن التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، قال هارج داليوال، العضو المنتدب لشركة فيرجن هايبرلوب ون في منطقة الشرق الأوسط والهند: "تعد هذه الاتفاقية الجديدة مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا الرامية إلى ربط مدن المملكة العربية السعودية ودول منطقة الخليج. إن تبني قيادة المملكة للتقنيات الجديدة والمبتكرة تمنح فيرجن هايبرلوب ون وضعاً فريداً باعتبارها شريكاً متميزاً يمتلك أفكاراً تستشرف مستقبل قطاع النقل في القرن الواحد والعشرين. ويمكن لفيرجن هايبرلوب ون ربط الوجهات الرئيسية في المملكة والمنطقة بأكملها، وهو ما يدعم جهود القيادة المتجددة لتحفيز اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها لتكون في طليعة الابتكار".