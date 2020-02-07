الصين تخفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية

المصدر: (بكين - أ ف ب)

أعلنت الصين، أمس، أنها ستخفض بمقدار النصف (٥٠%)، الرسوم الجمركية العقابية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة من 4 فبراير بعد شهر على توقيع بكين وواشنطن هدنة في حربهما التجارية.

وسيطال الخفض رسوماً بنسبة 5 و10%، فرضت على أكثر من 1700 سلعة في سبتمبر، وفقاً للجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني. وتشمل السلع التي فرضت عليها رسوم 10% ثمار البحر الطازجة والدواجن وفول الصويا.

وتطبق الرسوم المشددة أيضاً على سلع مثل مصابيح التنغستن المستخدمة لأغراض علمية وطبية، وكذلك على بعض أنواع الطائرات.