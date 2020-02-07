«سوسيتيه جنرال» يرفع رأس ماله

المصدر: باريس - رويترز

رفع بنك «سوسيتيه جنرال»، ثالث أكبر بنوك فرنسا، رأس ماله عقب بيع أصول في 2019 .

وقال، إنه سيستحدث سياسة جديدة لإثابة المساهمين في عام 2020 ستتضمن احتمال إعادة شراء أسهم. وتوقع «سوسيتيه جنرال» أن تتحسن الربحية في عام 2020، لكنه أحجم عن ذكر توقعاته السابقة للعائد على حقوق المساهمين الملموسة عند نسبة تتراوح بين 9% و10% في بيانه الصحفي.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة للبنك 6.2% في عام 2019. وارتفعت إيرادات «سوسيتيه جنرال» بنسبة 4.8% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.21 مليارات يورو (6.8 مليار دولار)، بينما انخفض صافي الربح 4.6% إلى 654 مليون يورو.

وزادت نسبة حقوق حملة الأسهم العادية من المستوى الأول، وهو معيار أساسي للمتانة المالية، إلى 12.7% في نهاية ديسمبر من 12.5% في نهاية سبتمبر.