الشركات الصينية تكبح توسّعها في أوروبا

المصدر: (شتوتجارت - د ب أ)

أكدت دراسة في ألمانيا أن الشركات الصينية كبحت توسّعها في أوروبا. وحسب الدراسة التي أجرتها شركة EY للخدمات الاستشارية، ونشرت نتيجتها أمس.

فإن الشركات الصينية أنفقت العام الماضي نحو 17 مليار دولار على شراء شركات في القارة الأوروبية أو المساهمة فيها، مما يعني تراجعاً بنسبة 45% مقارنة بعام 2018.

ورغم تزايد نسبة عمليات شراء شركات ألمانية، أو المساهمة فيها من قبل جهات صينية، بشكل بسيط، من 35 إلى 39%، حسبما أعلنت الشركة أمس في شتوتجارت، كانت هذه الزيادة هي الأكبر على المستوى الأوروبي، وفقاً لواضعي الدراسة.

وحيث إن الجزء الأكبر من عمليات شركاء شركات ألمانية كانت صغيرة نسبياً، فإن إجمالي الاستثمارات الصينية التي ضخت في شراء شركات ألمانية انخفض بواقع أكثر من النصف.

وبالتحديد من 10.6 مليارات إلى 4.6 مليارات دولار. وعلى الصعيد الأوروبي، عاودت أنشطة الشركات الصينية في التزايد، في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت عمليات شراء الشركات الأوروبية قليلة في النصف الأول من عام 2019.

ولكن هذا التراجع كان منخفضاً من الناحية العددية المجردة، حيث رصد خبراء الشؤون الصينية لدى شركة 196 عملية شراء صينية لشركات أوروبية، عام 2018، مقارنة بـ 182 صفقة شراء عام 2019. لكن الكثير من الشركات الأوروبية التي بيعت لأطراف صينية العام الماضي كان صغير الحجم.