أرباح «أو.إم.في» بالربع الرابع دون التوقعات

المصدر: (فيينا - رويترز)

أعلنت مجموعة النفط والغاز النمساوية «أو.إم.في»، عن تراجع قدره 26% في الربح الأساسي بالربع الرابع.

فيما يرجع بشكل كبير إلى ضعف أسعار السلع الأولية وانخفاض هوامش التكرير، لتخفق الشركة في تحقيق توقعات وسط اتجاه نزولي واسع النطاق في القطاع.

وقالت الشركة، إن أرباح صافي التكلفة الحالية للإمدادات قبل خصم الفوائد والضرائب، التي تستثني بنوداً خاصة ومكاسب أو خسائر المخزون، بلغت 781 مليون يورو (859 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر.

ويقل هذا عن متوسط توقعات بأن تبلغ 833 مليون يورو في استطلاع أجرته «أو.إم.في» لآراء 16 محللاً ونُشر على موقع الشركة الإلكتروني.

وأضافت «أو.إم.في»، أنها تعتزم زيادة توزيعات أرباحها في 2019 إلى اثنين يورو للسهم من 1.75 يورو في العام السابق.

وأثر تراجع أسعار النفط والغاز على شركات كبيرة في القطاع على مستوى العالم، فقد شهدت بي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل وشيفرون انخفاضاً حاداً في أرباحها في العام الماضي.

وقالت «أو.إم.في»، إنها تتوقع أن يحوم متوسط سعر خام برنت في 2020 حول 60 دولاراً للبرميل، بعدما كان 64 دولاراً العام الماضي، وإنها تتوقع هبوطاً في متوسط الأسعار الفورية للغاز هذا العام.