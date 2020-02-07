تهدئة الحرب التجارية تصعد بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية في تداولات أمس مدعومة بأنباء اعتزام الصين خفض الرسوم على كمية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية بمقدار النصف.

ففي وول ستريت، سجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة، حيث صعد داو 97 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 10 نقاط، كما تقدم مؤشر ناسداك المجمع 32 نقطة.

وكانت وزارة المالية الصينية قد أعلنت اعتزامها خفض الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية بمقدار النصف في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيتم تخفيض الرسوم العقابية التي كانت الصين قد فرضتها في أول سبتمبر الماضي.

حيث سيتم خفض الرسوم على بعض المنتجات من 10% إلى 5%، في حين سيتم خفضها على كمية أخرى من 5% إلى 2.5%.

ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من 14 فبراير الجاري، وهو نفس اليوم الذي ستخفض فيه الولايات المتحدة الرسوم على كمية من السلع الصينية.

صعود أوروبي

وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي للسبب ذاته، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27%. وحقق المؤشر مكاسب لليوم الرابع على التوالي مع تعافيه من عمليات بيع كثيفة شهدها في الأسبوع الماضي.

وتصدر مؤشر قطاع البنوك قائمة الرابحين بين القطاعات في المنطقة، بقيادة بنك نورديا الفنلندي، الذي ارتفع سهمه ما يزيد عن 5% بعد أن فاقت أرباحه للربع الرابع التوقعات.

وزاد سهم سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنك فرنسي 0.91%، بعد أن أعلن عن تسجيل مركز رأسمالي أقوي في نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفع المؤشران الفرعيان لقطاعي الموارد الأساسية والسيارات، واللذان يتأثران بالصين، نحو 0.29% و0.94% على الترتيب.

مكاسب يابانية

كما حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها في يوم واحد في أكثر من عام، في الوقت الذي تعززت فيه معنويات المستثمرين بأنباء الحرب التجارية الإيجابية، ما أزاح بعضاً من الأجواء السلبية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار.

وقفز مؤشر نيكاي القياسي 2.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر ديسمبر 2018، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 23873.59 نقطة.

وتقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.1% إلى 1736.98 نقطة، مسجلاً أيضاً أفضل أداء يومي في 13 شهراً. وبلغ حجم التعاملات على المنصة الرئيسية للسوق 3.05 تريليونات ين (27.7 مليار دولار)، وهو الأعلى منذ 13 ديسمبر.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وتصدرت قطاعات التأمين والنفط ومنتجات الفحم والآلات الدقيقة قائمة الأفضل أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات. وقفز سهم بان باسيفيك إنترناشونال هولدينجز 17.7%.

عملات

وارتفع الدولار الأسترالي واليوان الصيني لنفس الأسباب. وتقدم اليوان 0.2% إلى 6.9601 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 23 يناير.

بينما صعد الدولار الأسترالي بنفس النسبة إلى 0.6759 دولار أمريكي. وقفز الوون الكوري الجنوبي نصفاً بالمئة.

وشهدت جميع تلك العملات عمليات بيع كثيفة لصالح شراء العملات الأكثر أماناً مثل الين الياباني في الأسابيع الأخيرة مع اندفاع المستثمرين صوب وضع تباطؤ اقتصادي حاد في الصين في الحسبان. ونزل الين لأدنى مستوى في أسبوعين عند 109.95 للدولار.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مكاسبه مقابل الجنيه الإسترليني في التعاملات الآسيوية، ليربح 0.1% إلى 1.2977 دولار للإسترليني، بينما استقر عند مستوى يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو عند 1.0996 دولار.