ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

المصدر: د ب ا

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات أمس الخميس في الولايات المتحدة بارتفاع جديد لليوم الثاني على التوالي رغم ارتفاع أسعار الأسهم والدولار.

وأثارت المخاوف المستمرة بشأن زيادة عدد حالات الوفاة نتيجة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة المدى للأسواق، مما دفع بجزء من المستثمرين إلى البحث عن ملاذ استثماري آمن في المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 2ر7 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 1570 دولارا للأوقية تسليم أبريل المقبل.

وكان الذهب قد ارتفع أمس بمقدار 30ر7 دولار؛ أي بنسبة 5ر0% إلى 80ر1562 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 216ر0 إلى 818ر17 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0185ر0 دولار إلى 5930ر2 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.

وبحسب التقارير ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 563 حالة، في الوقت الذي يعيش فيه آلاف الأشخاص في حجر صحي داخل سفن ركاب في هونج كونج واليابان.

ونشب نزاع دبلوماسي بين الصين والدول التي قررت شركات طيرانها إلغاء الرحلات إلى المدن الصينية، بدعوى أن قرار هذه الشركات يثيير حالة من الفزع في أعقاب ظهور الفيروس.