النفط يزيد مكاسبه بعد بيانات المخزون الأمريكي

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس وسط هدوء القلق حيال فيروس «كورونا»، وعزز الخام مكاسبه عقب بيانات المخزون الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم مارس بنسبة 4% إلى 51.6 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع «برنت» بنسبة 4.1% إلى 56.1 دولاراً للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقّع محللون ارتفاعها بثلاثة ملايين برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس عن زيادة مخزون الخام في البلاد بنحو 4.2 ملايين برميل.