«المركزي الأوروبي»: فيروس الصين يهدد نمو الاقتصاد العالمي

المصدر: (باريس- رويترز)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن فيروس «كورونا» يمثل تهديداً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

وأدى تفشي الفيروس القاتل في الصين إلى إغلاق العديد من المصانع وإلغاء رحلات طيران، ما سيكون له تأثير واضح على النمو الاقتصادي.

وقالت لاجارد، إنه بينما تراجع تهديد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ظهر فيروس كورونا عاملاً جديداً ضمن حالات عدم اليقين.

وأضافت: «نقوم بمراقبة مخاطر فيروس الصين عن قرب، وكيف سيسهم في تغيير سيناريو توقعات الاقتصاد».

وقالت لاجارد، إن لغة السياسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي بمثابة «عامل استقرار فعال» يوفر بعض الدعم.