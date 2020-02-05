"العمل والتنمية الاجتماعية السعودية" تنفي إلغاء كفالة العمال الوافدين

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في المملكة، والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل، وفق ما ذكرته وكالة الانباء السعودية.

وقالت الوزراة في بيان لها: لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً.

وأضافت: إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

كما وضحت الوزارة بأنها تتشارك في قراراتها، التي تمس سوق العمل، مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً.

وتدعو الوزارة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.