«أوبك+» تدرس خفض الإنتاج500 ألف برميل

المصدر: (لندن-رويترز)

قال مصدران في أوبك، إن أوبك وحلفاءها يدرسون خفض إنتاجهم النفطي 500 ألف برميل يومياً، إضافية، بسبب أثر الفيروس التاجي في الطلب.

وقالا إن المنظمة وحلفاءها، مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، يدرسون عقد اجتماع وزاري في 14 و15 فبراير، أي قبل الموعد المقرر للاجتماع في مارس.

وتراجع النفط عشرة دولارات للبرميل هذا العام، إلى 56 دولاراً، وهو دون المستوى الذي تنشده دول أوبك لضبط ميزانياتها.

ويقول محللون ومتعاملون، إن انتشار الفيروس التاجي بالصين، قد يقلص الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يومياً، في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت روسيا إنها مستعدة لتقديم موعد اجتماعات أوبك+ إلى فبراير. وموافقة البلد مهمة، لكونه أكبر منتج من خارج أوبك يتعاون مع المنظمة.