الصين تبحث على "دواء" للأسواق بعد يوم عصيب

المصدر: وكالات

سجلت البورصة الصينية اليوم الاثنين أسوأ أداء في سنوات، إذ تراجعت إلى مستويات قياسية بسبب "كورونا"، رغم وعود البنك المركزي الصيني بضخ 173 مليار دولار لمواجهة الفيروس.

ومحت المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالفيروس اليوم 450 مليار دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المركب جلسة اليوم على انخفاض حاد بلغ 7.72%، وهو أسوأ انخفاض يومي منذ صيف 2005.

وقال لي شويوي المسؤول في "وانديفو" لإدارة الاستثمار لصحيفة "ستريتس تايمز"، إنه "من الصعب حقا تداول الأسهم، حيث من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور هذا المرض. حتى الخبراء ليست لديهم فكرة واضحة متى سينتهي تفشي المرض، ناهيك عن تجار الأسهم".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس "كورونا" قد ارتفع إلى 361 شخصا، فيما صعد إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200 مصاب.