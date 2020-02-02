«كورونا» يعلّق أعمال شركات عالمية في الصين

المصدر: واشنطن - وكالات

قررت شركات عالمية عملاقة، أغلبها أمريكية، تعليق جزء كبير من عملها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا وانتقاله إلى مناطق مختلفة من العالم.

وتضمنت قائمة الشركات التي أوقفت عملها: «آبل»، حيث أعلنت أنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتبها في الصين حتى 9 فبراير الجاري، وقالت في بيان: بسبب الحذر الشديد وبناءً على أحدث نصيحة من خبراء صحة بارزين، فإننا نغلق جميع مكاتبنا ومحالنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في البر الرئيس للصين حتى 9 فبراير.

وأضافت إنها تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر في أقرب وقت ممكن. ومن بين الشركات «ألفابت»، وهي الشركة الأم لمحرك البحث العملاق «غوغل» والتي طلبت من موظفيها في الصين مغادرة البلاد. وأما «ستاربكس» للقهوة فقد أغلقت ما لا يقل عن 4300 فرع لها في الصين وهي ثاني أكبر سوق لها في العالم. وقال المتحدث باسم الشركة إنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب لاتخاذ المزيد من الإجراءات مع تطور الوضع.

واتخذت شركات أخرى قرارات مماثلة إلى حين إشعار آخر، ومن بينها شركة «آيكيا» لصناعة الأثاث ولديها قرابة 30 متجراً في جميع أنحاء الصين وتشغل قرابة 14 ألف موظف، وسلسلة المطاعم الجاهزة «كي إف سي»، و«بيتزا هت»، و«تاكو بيل» و«ماكدونالدز»، وشركات ملابس شهيرة وبينها «غاب»، و«أولد نيفي».