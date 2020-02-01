5.2 % انخفاض أرباح «إكسون موبيل» الفصلية

المصدر: (لندن - رويترز)

أعلنت شركة إكسون موبيل أمس انخفاض أرباح الربع الأخير من العام الماضي 5.2 %، إذ تضررت نتائجها من ضعف الهوامش في أنشطتها للتكرير والكيماويات. وتراجع صافي الربح العائد للشركة إلى 5.69 مليارات دولار أو 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر من ستة مليارات دولار أو 1.41 دولار للسهم قبل عام.

وشملت أرباح الشركة في الربع الرابع مكسباً بقيمة 3.9 مليارات دولار، يأتي بشكل أساسي من بيع أصول غير عاملة بقطاع أنشطة المنبع في النرويج إلى فار إنرجي إيه.إس. وارتفع إنتاج أكبر شركة نفط أمريكية 0.2 % إلى 4.02 ملايين برميل يومياً من المكافئ النفطي في الربع الرابع.