النفط يقفز وبرنت قرب 60 دولاراً

المصدر: سنغافورة - رويترز

قفزت أسعار النفط أمس عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين في العام الماضي.وتراجعت أسعار النفط 4% تقريباً حتى أمس الخميس هذا الأسبوع، لتبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر، قبل أن تتعافى أمس، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بعد أن انخفضت 2.5% في الجلسة السابقة وما زال برنت منخفضاً 2% في الأسبوع. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.06 دولار إلى 53.20 دولاراً وانخفض 1.8% خلال الأسبوع. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد على 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة يشكل حالياً حالة طوارئ صحية عامة.